Reeperbahn-Festival lässt Bill Kaulitz erinnern

Bevor die Brüder Bill und Tom Kaulitz nach Los Angeles gezogen sind, lebten sie zusammen in und um Hamburg. Nun ist Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz wieder in der Hansestadt. Allerdings nur für eine Stippvisite. Die lässt trotzdem Heimatgefühle aufkommen.

Hamburg. Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz (33) hat bei einem Arbeitsbesuch auf dem Reeperbahn-Festival in Hamburg ein bisschen Heimatgefühle bekommen. «Ich muss schon sagen: Wenn ich jetzt wieder in Hamburg bin, dann kommen schon Erinnerungen hoch. Irgendwie hat die Stadt einen besonderen Platz in meinem Herzen», sagte Kaulitz der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. Er sei immer wieder gerne hier. «Irgendwie fühlt es sich ein bisschen an wie Heimat.»

Kaulitz und sein Bruder Tom hatten bis zu seinem Umzug nach Los Angeles im Jahr 2010 auch in und um Hamburg gewohnt. Dabei habe er vom Nachtleben und dem Alltag in der Hansestadt allerdings wenig mitbekommen. Die Band konnte damals kaum durch die Straßen laufen, ohne dass sie dabei von Fans verfolgt wurde. «Wir waren wahnsinnig isoliert. An Rausgehen und Feierngehen war gar nicht zu denken. Wir haben sehr zurückgezogen gelebt», erinnert sich Kaulitz.

Wenn die Zwillinge Bill und Tom Kaulitz für ihre Projekte in Deutschland sind, wohnen sie fast immer in Berlin. Das sei das Band-Zuhause. Eine Rückkehr nach Deutschland schließt Kaulitz zunächst aus. «L.A. ist unser Zuhause geworden. Ich glaube nicht, dass sich das nochmal ändert», sagte Kaulitz weiter. Er sei dort erwachsen geworden. «Da habe ich zum ersten Mal richtig Leben gelebt - ohne immer nur unterwegs zu sein und keine richtige Heimat zu haben.»

Auf seine Reisen nach Deutschland freue er sich dennoch immer sehr. «Das ist so ein bisschen wie Tourist sein im eigenen Land. Ich komme immer nur her und mache die ganzen schönen Sachen, und dann bin ich auch wieder weg.»

Kaulitz ist bis Samstagabend einer von sechs Juroren für den Nachwuchspreis Anchor des Reeperbahn-Festivals. Mit ihm sitzen die brasilianische Dragqueen Pabllo Vittar, Tony Visconti, Tayla Parx, The-Hives-Sänger Pelle Almqvist und Joy Denalane in der Jury.

© dpa-infocom, dpa:220923-99-866411/2 (dpa)

