Ein Mitarbeiter hält ein Abstrichstäbchen für einen Corona-Test in den Händen.

RKI-Werte Corona-Inzidenz steigt weiter leicht an

Kiel (dpa/lno). In Schleswig-Holstein steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner und Woche liegt bei 268,4, wie die Landesmeldestelle am Donnerstag mitteilte (Stand: 19.48 Uhr). Vor einer Woche hatte die Inzidenz mit 232,4 niedriger gelegen.

Der Wert liefert allerdings kein vollständiges Bild der Infektionslage. Experten gehen seit einiger Zeit von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem, weil bei weitem nicht alle Infizierten einen PCR-Test machen lassen. Nur positive PCR-Tests zählen in der Statistik. Zudem können Nachmeldungen oder Übermittlungsprobleme zu einer Verzerrung einzelner Tageswerte führen.

Am Donnerstag wurden im Land 1448 Corona-Neuinfektionen gemeldet, eine Woche zuvor waren es 1193. In den Kliniken wurden 247 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus behandelt, in der Vorwoche waren es 199 Menschen. Auf den Intensivstationen lagen 19 Corona-Patienten - 9 mit Beatmung. Eine Woche zuvor waren es 23 Corona-Patienten auf den Intensivstationen.

Die Hospitalisierungsinzidenz lag bei 4,35. Sie gibt an, wie viele Patientinnen und Patienten pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche neu mit einer Corona-Infektion in Krankenhäusern aufgenommen wurden. Eine Woche zuvor hatte dieser Wert bei 3,92 gelegen.

© dpa-infocom, dpa:220922-99-864421/2 (dpa)