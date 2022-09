Zamperoni sitzt beim Fußball «auf zwei Stühlen»

Ingo Zamperoni in der Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund.

Hamburg. «Tagesthemen»-Moderator Ingo Zamperoni (48) kann sich beim Fußball nicht zwischen Deutschland und Italien entscheiden. «Beim EM-Halbfinale Deutschland gegen Italien war ich innerlich ziemlich zerrissen. Das war bei mir schon immer so», sagte der Moderator, der die deutsche und die italienische Staatsbürgerschaft besitzt, im WDR-Podcast «Ball You Need Is Love» von Moderator Arnd Zeigler. Er sitze bei solchen Spielen «nicht zwischen den Stühlen». «Ich sitze auf zwei Stühlen. Und das gehört zum modernen Deutschland dazu», sagte der Sohn eines Italieners und einer Deutschen. Er selbst könne nicht sonderlich gut Fußball spielen. «Wenn ich einmal einen Kopfball mache, dann scheppert mir dermaßen der Schädel, dass ich zwei Tage nicht geradeaus gucken kann», sagte der 48-Jährige.

© dpa-infocom, dpa:220922-99-853446/2 (dpa)