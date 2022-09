Industriekletterer montieren Prototypen neuer Seilschellen an der Fehmarnsundbrücke.

Ostholstein Testbetrieb in luftiger Höhe: Neue Seilschellen für Brücke

Fehmarn (dpa/lno). Die Deutsche Bahn bereitet den Austausch der Tragseile der Fehmarnsundbrücke vor. Am Mittwoch haben Seilkletterer in acht Metern Höhe zwei Prototypen von Seilschellen befestigt. In den nächsten Monaten solle nun geprüft werden, welcher Typ der eigens für die Brücke entwickelten Schellen besser für die zukünftige Aufgabe geeignet sei, sagte ein Bahnsprecher. Im Jahr 2023 sollen nach seinen Angaben die 80 Stahlseile der Brücke ausgetauscht werden.

«Die neuen Seile sind dicker als die bisherigen, außerdem sind sie ummantelt», sagte der Sprecher. Angebracht werden die Schellen den Angaben zufolge an den Kreuzungspunkten der Seile. «Wenn entschieden ist, welcher Typ letztlich zum Einsatz kommt, werden wir insgesamt 116 Schellen jeweils dort montieren, wo sich zwei Halteseile kreuzen», erläuterte er.

Der Austausch der Seile soll bei laufendem Verkehr von einem Hubwagen aus erfolgen. Diese Arbeiten sind Teil der Ertüchtigung der fast 60 Jahre alten Brücke, die die Insel Fehmarn mit dem Festland verbindet. Dazu gehören auch die Sanierung der Brückenpfeiler und die Erneuerung des Korrosionsschutzes. Die Gesamtkosten der Sanierung werden nach Angaben des Sprechers vermutlich auf mehr als 35 Millionen Euro steigen. Ursprünglich waren dafür 30 Millionen Euro eingeplant.

Die Fehmarnsundbrücke soll nach der Eröffnung des Ostseetunnels zwischen Deutschland und Dänemark den langsamen Fahrzeug- und Fußgängerverkehr aufnehmen. Der Fernverkehr auf Straße und Schiene soll durch einen Tunnel fließen, der nicht vor 2029 eröffnet werden soll.

