Streit in Kleingarten endet mit Messerstich in Nacken

Lübeck (dpa/lno). Bei einem Streit in einem Lübecker Kleingartengelände ist ein 30 Jahre alter Mann durch einen Messerstich in den Nacken verletzt worden. Er und auch sein 43 Jahre alter Kontrahent seien in Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Männer waren am Montag als Gäste in dem Kleingarten in Streit geraten. In dessen Verlauf habe der 43-Jährige dem Jüngeren ohne erkennbaren Grund ins Gesicht getreten, sagte der Sprecher. Der 30-Jährige wollte sich mit einem gegriffenen Küchenmesser zur Wehr setzen, wurde dann aber selbst zum erneuten Opfer. Der 43-Jährige stach ihm das Messer in den Nacken.

Die beiden deutlich alkoholisierten Männer wurden den Angaben zufolge zur Behandlung in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Gegen sie wird jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

