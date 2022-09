Tennis ATP-Lizenz für Tennisturnier am Rothenbaum ausgeweitet

Hamburg. Die ATP hat die Lizenz des Deutschen Tennis Bunds (DTB) für das 500er-Turnier der Herren am Hamburger Rothenbaum für 15 Jahre verlängert. «Das ist eine Planungssicherheit, die hatten wir noch nie so lange. Und das ist auch eine tolle Nachricht für den DTB, für Tennisfans und auch für den Turnierstandort Hamburg», sagte DTB-Präsident Dietloff von Arnim dem NDR. Im nächsten Jahr wird das ATP-Turnier European Open wieder vom österreichischen Funktionär Peter-Michael Reichel und seiner Tochter Sandra als Turnierdirektorin ausgerichtet. Der DTB hat mit den Reichels laut NDR einen Vertrag geschlossen, der bis einschließlich 2023 gilt. Die anschließenden Planungen sind bislang unklar. Wer 2024 der Organisator ist, werde der DTB laut von Arnim frühzeitig bekanntgeben. In dem spannenden diesjährigen Finale der European Open setzte sich der 20 Jahre alte Italiener Lorenzo Musetti gegen Jungstar Carlos Alcaraz durch.

© dpa-infocom, dpa:220920-99-831114/2 (dpa)