Davis Cup: Struff mit deutscher Führung gegen Australien

Hamburg. Das deutsche Davis-Cup-Team benötigt noch einen Erfolg zum Gruppensieg beim Heimspiel in Hamburg. Im Duell der bisher ungeschlagenen Nationen setzte sich Jan-Lennard Struff am Sonntag zum Auftakt 6:1, 7:5 gegen den Australier Max Purcell durch. Gewinnt Oscar Otte gegen Thanasi Kokkinakis, ist Deutschland der Sieg in der Gruppe C schon vor dem Doppel von Kevin Krawietz/Tim Pütz gegen die Wimbledon-Sieger Matthew Ebden/Purcell nicht mehr zu nehmen. Damit träfe die deutsche Tennis-Auswahl im Viertelfinale Ende November in Malaga auf Kanada. Australien müsste gegen die Niederlande antreten.

© dpa-infocom, dpa:220918-99-807644/3 (dpa)