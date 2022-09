Davis Cup: Australien ohne Alex de Minaur gegen Deutschland

Hamburg. Australien verzichtet im Davis-Cup-Gruppenspiel gegen Deutschland auf seinen Top-Spieler Alex de Minaur. Stattdessen bekommt es Jan-Lennard Struff in seinem Auftakteinzel am Sonntag (14.00 Uhr/DAZN) am Hamburger Rothenbaum mit Max Purcell zu tun, der in der Weltrangliste als 233. um 101 Ränge schlechter notiert ist. Im Anschluss trifft Oscar Otte auf Thanasi Kokkinakis. Im Doppel bekommen es Kevin Krawietz/Tim Pütz mit den Wimbledon-Siegern Matthew Ebden/Purcell zu tun. Der Sieger des Spiels gewinnt die Gruppe C und trifft sehr wahrscheinlich im Viertelfinale im November in Malaga auf Kanada. Der Gruppenzweite bekommt es mit den Niederlanden zu tun.

