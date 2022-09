Grüner Co-Landeschef: Energiepreis Belastung für Wahl

Neumünster (dpa/lno). Der neue Co-Vorsitzende der schleswig-holsteinischen Grünen, Gazi Freitag, befürchtet, dass die aktuelle Energiepreiskrise zu einer Belastung bei der Kommunalwahl im kommenden Mai werden könnte. «Die Grünen kriegen die Schuld für die hohen Energiepreise, weil die CDU es wirklich schafft, die letzten 16 Jahre verkorkster Energiepolitik jetzt den Grünen in die Schuhe zu schieben», sagte Freitag der dpa am Rande des Landesparteitags am Sonntag in Neumünster. «Die jetzige Ampelkoalition räumt den Müllhaufen auf, den die CDU hinterlassen hat und kriegt dafür aber die Schuld zugeschoben.»

Eine Überlagerung von Kommunalwahlen auch durch Bundesthemen sei normal, sagte Freitag. «So befürchte ich, dass es uns im negativen Sinne treffen wird.» Es wäre sehr schade für all die Menschen, die sich in den Kommunen seit Jahren ehrenamtlich einsetzten, dafür die Quittung zu kriegen, dass Menschen die Bundespolitik nicht mögen, so Freitag.

