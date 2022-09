Trotz großer Moral: Holstein Kiel verliert gegen Bielefeld

Bielefeld (dpa/lno). Holstein Kiels schwarze Serie gegen Arminia Bielefeld geht weiter. Trotz zum Teil drückender Überlegenheit verlor die KSV am Samstag mit 2:4 (0:2) auch das fünfte Duell in Serie mit den Ostwestfalen in der 2. Fußball-Bundesliga. Vor 19 460 Zuschauern erzielten Robin Hack (1. Minute), der Ex-Kieler Janni Serra (36.), Masaya Okugawa (48.) und Bryan Lasme (85.) die Tore für den Bundesliga-Absteiger, der sich mit dem zweiten Saisonsieg etwas Luft im Abstiegskampf verschaffte. Alexander Mühling (59.) und Fin Bartels (68.) trafen für die Kieler, die weiter auf ihren ersten Dreier in Bielefeld warten und wie zuvor gegen den HSV (2:3) unnötig verloren.

Die Partie begann für die Schleswig-Holsteiner mit einem Schock. Schon nach 18 Sekunden lag der Ball im Netz, als Hack frei vor Thomas Dähne den Kieler Torwart tunnelte. Die Abseitsentscheidung wurde nach dreiminütiger Überprüfung durch den Videoreferee und Schiedsrichter Arne Aarnink aufgehoben: Hacks vierter Saisontreffer zählte, weil der Ball vom Kieler Marvin Schulz zum Torschützen gelangte.

Kiel reagierte nicht geschockt, sondern spielte munter nach vorne, doch Fin Bartels (8./30.), Patrick Erras (19.), Timo Becker (34.) und Philipp Sander (45.+2) waren bei ihren Chancen zu inkonsequent. Ganz anders die effektiven Arminen, die durch Serras Kopfball erhöhten.

Nach dem Wechsel brachte Trainer Marcel Rapp in Kwasi Wriedt, Finn Porath und Julian Korb ein frisches Trio ins Match. Doch Okugawa traf 2:04 Minuten nach Wiederanpfiff zum 3:0. Die eigentlich bessere KSV hielt mit großer Moral weiter dagegen und verkürzte durch Mühling und Bartels. Lasmes Kontertor macht dann aber alles klar für die Arminia.

© dpa-infocom, dpa:220917-99-797334/2 (dpa)