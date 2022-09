Kellerbrand in der Innenstadt von Elmshorn

Elmshorn (dpa/lno). Im Keller eines Wohn- und Geschäftshauses in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist in der Nacht von Freitag auf Samstag ein Feuer ausgebrochen. Beim Eintreffen der Feuerwehr kam dichter Rauch aus dem Kellerfenster an der Fußgängerzone neben dem City Center Elmshorn, wie die Feuerwehr am Samstag mitteilte. Die Bewohner des Hauses waren nicht in Gefahr, da sich erst ab dem zweiten Stockwerk Wohnungen befinden. Nach einem fünfstündigen Einsatz war das Feuer gelöscht und der Rauch aus den Geschäften entfernt. Es gab keine Verletzten. Die Ermittlungen zu der Brandursache laufen. Zur Höhe des Schadens gab es zunächst keine Informationen.

