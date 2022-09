Brand Küchenbrand in 13. Stockwerk in Kiel

Kiel (dpa/lno). Im 13. Stockwerk eines Kieler Hochhauses hat es in einer der Wohnungen in einer Küche gebrannt. Dichter, schwarzer Rauch stieg am Freitagabend aus einem Fenster der Wohnung, woraufhin einige Bewohner des Hauses das Gebäude verließen, wie die Feuerwehr mitteilte. Bereits kurz nach dem Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer gelöscht. Die betroffene Wohnung war durch die Rauchentwicklung nicht mehr bewohnbar. Bei dem Brand gab es keine Verletzten.

