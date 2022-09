SSW entscheidet über Forderungen an Land und Bund

Husum (dpa/lno). Der SSW will angesichts von Energiekrise und Inflation auf einem Parteitag in Husum Forderungen an das Land und den Bund in der Sozial-, Energie und Klimapolitik beschließen. In der nordfriesischen Kreisstadt tritt am Morgen (9.00 Uhr) ein Landesparteitag zusammen. Die Partei der dänischen und friesischen Minderheit verlangt in einem Beschlussentwurf des Landesvorstandes unter anderen eine Senkung der Kita-Gebühren und der Grunderwerbsteuer beim Erstkauf einer Wohnimmobilie sowie die Abschaffung der Straßenbaubeiträge in Schleswig-Holstein. Vehement setzt sich der SSW für einen Ausbau der erneuerbaren Energien ein.

© dpa-infocom, dpa:220916-99-789863/2 (dpa)