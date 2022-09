In Kürze Corona-Impfungen mit neuem Stoff möglich

Kiel (dpa/lno). Mit dem an die Omikron-Unterlinien BA.4 und BA.5 angepassten neuen Corona-Impfstoff sollen in Schleswig-Holstein zunächst die 15 Impfstellen des Landes versorgt werden. Dies werde voraussichtlich ab nächstem Freitag der Fall sein, teilte das Gesundheitsministerium am Freitag mit. Aufgrund der zunächst begrenzten Verfügbarkeit werde der Impfstoff anfangs nur an Menschen ab 60 Jahren abgegeben. Diese Priorisierung könne aufgrund der vom Bundesgesundheitsministerium angekündigten Liefermengen aber wahrscheinlich zeitnah aufgehoben werden.

In den Arztpraxen kann der neue Impfstoff laut Kassenärztlicher Vereinigung voraussichtlich ab der letzten Septemberwoche verimpft werden. Für die an die BA.1-Omikron-Variante angepassten Impfstoffe werde die Altersgrenze ab 60 Jahren in den Impfstellen ab sofort aufgehoben, hieß es weiter. Die angepassten Impfstoffe dürfen vorerst nur zur Auffrischung genutzt werden. Bei den Auffrischungsimpfungen liegt Schleswig-Holstein im Ländervergleich vorne.

© dpa-infocom, dpa:220916-99-788919/2 (dpa)