Kulturzentrum Kampnagel feiert 40-jähriges Jubiläum

Hamburg (dpa/lno). Mit einem dreiwöchigen Jubiläumsfestival feiert das Hamburger Kulturzentrum Kampnagel von Ende September bis zum 15. Oktober sein 40-jähriges Bestehen. «Wir erinnern uns gemeinsam an Vergangenes, spüren dem aktuellen Zeitgeist nach und wagen den Blick in die Zukunft», sagte Intendantin Amelie Deuflhard am Freitag in Hamburg. Eröffnet wird das Festival mit der Uraufführung von «Inauguration now» von Mable Preach. Der Abend ist um die Zukunftsvision herum inszeniert, dass die Hamburger Regisseurin 2027 als erste Intendantin of Color die Kampnagel-Leitung von Amelie Deuflhard übernimmt, hieß es.

Parallel dazu zeigt die südafrikanische Choreografin Dada Masilo, die sich mit ihren Neuinterpretationen großer Ballettklassiker weltweit einen Namen gemacht hat, ihr Tanzstück «The Sacrifice». Die Französin Rébecca Chaillon und die finnisch-kamerunische Choreografin Sonya Lindfors setzen sich mit dem Schwarzsein auseinander, bei der «Dekolonialisierung» zum Mitmachen können Besucher an einem «Picknick des Verlernens» teilnehmen. Teil des Eröffnungsprogramms sind auch die populären Mitmach-Shows «Orchesterkaraoke» und «Queereeoké». Der ivorische Choreograf Franck Edmond Yao lädt am Wochenende (30.9./1.10.) zur Tanz-Battle auf die Kampnagel-Piazza.

Mit «Besetzungsproben» hatten Künstlerinnen und Künstler der Freien Szene im Oktober 1982 das Gelände der ehemaligen Kranfabrik in Beschlag genommen und die Stadt aufgefordert, ihnen Kampnagel als Spielstätte zur Verfügung zu stellen. Die Stadt ging auf die Forderungen ein. Heute zählt Kampnagel zu einer der größten Produktionsstätten für die Freien Darstellenden Künste. Das renommierte Pariser Architekturbüro Lacaton & Vassal hatte im Mai den Zuschlag für die Sanierung das Gelände erhalten.

© dpa-infocom, dpa:220916-99-787452/2 (dpa)