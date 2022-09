Davis Cup: Struff beginnt gegen Belgier Bergs

Hamburg. Jan-Lennard Struff startet für das deutsche Davis-Cup-Team am Freitag im ersten Einzel gegen Belgien. Die 32 Jahre alte Nummer 132 der Tennis-Welt trifft zum Auftakt des zweiten Gruppenspiels in Hamburg auf den zwei Ränge schlechter notierten Zizou Bergs. Im Anschluss bekommt es Oscar Otte mit Belgiens Top-Spieler David Goffin zu tun. Für das Doppel sind Kevin Krawietz/Tim Pütz sowie Sander Gille/Joran Vliegen nominiert. Mit einem Sieg qualifiziert sich das deutsche Team bereits für das Finalturnier Ende November in Malaga.

