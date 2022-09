Franzosen erfolglos: Australiens zweiter Sieg bei Davis Cup

Hamburg. Im zweiten Spiel der deutschen Gruppengegner in der Zwischenrunde des Davis Cups haben die Australier Frankreich besiegt und so ihre Tabellenführung ausgebaut. Nach dem Auftakterfolg gegen das Tennis-Team aus Belgien zwei Tage zuvor holten die Australier am Donnerstagabend dank des Doppels Matthew Ebden/Max Purcell den zweiten Sieg in den Gruppen-Finals am Rothenbaum. Die diesjährigen Wimbledon-Gewinner besiegten Nicolas Mahut/Arthur Rinderknech verdient mit 6:4, 6:4.

Der Franzose Benjamin Bonzi legte vorher im zweiten Einzel des Tages infolge eines schwachen ersten Satzes nach und zwang Alex de Minaur zu einem dritten Satz. Dort behielt der Australier trotz Rückstandes die Nerven, gewann mit 6:3, 1:6, 6:4 und errang so den Ausgleich. Zuvor bezwang der Weltranglisten-79. Richard Gasquet ohne große Probleme den Davis-Cup-Neuling Jason Kubler mit 6:2, 6:4 und sorgte für die Führung der Franzosen im ersten Match.

Am Mittwoch hatte Frankreich bereits gegen das deutsche Team nach den Erfolgen von Jan-Lennard Struff im Einzel und Tim Pütz/Kevin Krawietz im Doppel 1:2 verloren. Vor dem Duell des deutschen Teams am Freitag (14.00/DAZN und ServusTV) gegen Belgien führen die Australier gefolgt von den Deutschen die Tabelle an.

