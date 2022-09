57-Jährige stirbt nach Brand in Hamburger Mehrfamilienhaus

Hamburg (dpa/lno). Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg-Rissen ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine 57-jährige Frau gestorben. Die Feuerwehr fand die Frau zunächst noch lebend im Schlafzimmer auf, sie starb jedoch im Krankenhaus, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zwei weitere Bewohner, die sich im Haus befanden, blieben den Angaben nach unverletzt. Das Feuer brach vermutlich in der Wohnung der 57-Jährigen aus. Informationen zu Ursache und Schaden gab es zunächst nicht.

