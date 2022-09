Mann mit Stichwaffe verletzt: Mutmaßlicher Täter flüchtig

Hamburg (dpa/lno). Ein unbekannter Mann hat am Mittwochabend im Hamburger Stadtteil Billstedt einen 35-Jährigen mit einer Stichwaffe verletzt. Der mutmaßliche Täter sei auf den 35-Jährigen zugegangen und habe ihm unvermittelt in den Bauch gestochen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Der Mann kam demnach in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Der mutmaßliche Täter sei nach der Tat geflohen. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

