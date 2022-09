Handballer vor «Hammerspielen»: Start gegen Berlin

Flensburg (dpa/lno). Die Bundesliga-Handballer der SG Flensburg-Handewitt stehen vor ihrer ersten großen Herausforderung in der noch jungen Saison. Am Donnerstag (19.05 Uhr/Sky) empfangen die Norddeutschen die Füchse Berlin in der heimischen Arena: Für Co-Trainer Mark Bult ist es das erste von «drei Hammerspielen, die wir gewinnen wollen». Das Duell mit den Hauptstädtern sei «richtungweisend», sagte der Niederländer am Mittwoch bei einer Medienrunde in Flensburg.

Nach dem Berlin-Spiel geht es in der Liga gegen die Rhein-Neckar Löwen (24. September) und Meister SC Magdeburg (1. Oktober) weiter. Dazwischen liegt noch das Qualifikations-Hinspiel in der European League beim polnischen Vertreter MMTS Kwidzyn (4. Oktober).

Gegen die Füchse können die Flensburger auf den gleichen Kader setzen wie beim 35:25-Auswärtssieg gegen die TSV Hannover-Burgdorf. Rechtsaußen Johan Hansen könnte nach seine Muskelverletzung wieder größere Spielanteile bekommen. «Wir werden es aber nicht übertreiben», sagte Bult. Bei den Berlinern warnte der Niederländer vor allem vor zwei Neuzugängen: Kreisläufer und Abwehrspezialist Max Darj sowie Rückraumspieler Mathias Gidsel, der bei der vergangenen Weltmeisterschaft als wertvollster Spieler ausgezeichnet worden war.

