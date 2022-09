Bundesstraße nach schwerem Unfall gesperrt

Neumünster (dpa/lno). Die Bundesstraße 205 in Neumünster ist nach einem schweren Unfall am Dienstagmorgen vorübergehend gesperrt worden. Zwischen den Abfahrten Boostedter Straße und Saalestraße stießen ein Auto und ein Lastwagen frontal gegeneinander, wie die Polizei mitteilte. Beide Fahrzeuge schleuderten anschließend in den Straßengraben. Der Fahrer des Autos erlitt lebensgefährliche Verletzungen, ein Rettungshubschrauber landete auf der Straße. Der Fahrer des Lastwagens wurde wegen eines Schocks behandelt. Das Auto war aus zunächst nicht bekanntem Grund in den Gegenverkehr geraten.

