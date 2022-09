Prozess 13. Anhörung von Historiker in Prozess gegen KZ-Sekretärin

Itzehoe (dpa/lno). Im Prozess gegen eine ehemalige Sekretärin im KZ Stutthof will das Landgericht Itzehoe erneut den historischen Sachverständigen anhören. Der KZ-Experte Stefan Hördler soll am Dienstag (11.00 Uhr) zum 13. Mal seit Prozessbeginn als Zeuge auftreten und sein Gutachten zu dem Lager bei Danzig vortragen. In seinem Vortrag wird es nach Angaben des Gerichts um Verbrechen, Tötungen und Massenmord gehen. Außerdem werde sich Hördler zu Versetzungen von Beschäftigten im KZ-System äußern, hieß es.

Angeklagt ist die 97 Jahre alte Irmgard F. Sie soll von Juni 1943 bis April 1945 als Zivilangestellte in der Kommandantur des deutschen Konzentrationslagers gearbeitet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, durch ihre Schreibarbeit Beihilfe zum systematischen Mord an über 11 000 Gefangenen geleistet zu haben.

