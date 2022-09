Mann stirbt bei Brand

Flensburg (dpa/lno). Bei einem Brand in Flensburg ist ein Mann gestorben. Die Feuerwehr war am späten Sonntagnachmittag zu einem im Hinterhof liegenden, brennenden Haus gerufen, in dem sich noch ein Mensch befinden sollte, wie die Feuerwehr Flensburg am Montagmorgen mitteilte. Die Einsatzkräfte bargen einen leblosen Mann aus dem Gebäude, der Rettungsdienst konnte jedoch nur noch dessen Tod feststellen. Das Alter des Mannes sei bisher nicht bekannt. Die weiteren Löscharbeiten konnten nach zwei Stunden beendet werden. Zur Brandursache ermittle derzeit die Kriminalpolizei.

