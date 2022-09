Kieler Handballer gewinnen Heimspiel gegen den BHC 35:29

Kiel (dpa/lno). Drittes Spiel, dritter Sieg: Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel haben ihren Anspruch auf einen Platz im Titelrennen untermauert. Am Sonntag gewannen die Norddeutschen ihr Heimspiel gegen den Bergischen HC ohne große Probleme mit 35:29 (17:13). Beste Werfer in der Mannschaft von Trainer Filip Jicha waren Rückraumspieler Karl Wallinius und Kreisläufer Patrick Wiencek mit je sechs Treffern.

Schon vor dem Spiel hatte der THW bekanntgegeben, dass Linksaußen Magnus Landin seinen Vertrag bei den «Zebras» vorzeitig bis zum 30. Juni 2025 verlängert hat. Derart beflügelt, fanden die Kieler gut ins Spiel. Nikola Bilyk sorgte mit seinem Treffer zum 8:3 (15. Minute) für eine erste komfortable Führung der Gastgeber.

Als Volltreffer erweist sich der neue Kieler Keeper Tomas Mrkva, der vor der Saison vom Bergischen HC zum THW gewechselt war. Gegen seinen alten Club kam der 33-jährige Tscheche auf 16 Paraden. Dazu gelang ihm auch ein Tor.

Am Mittwoch (18.45 Uhr/DAZN) startet der THW Kiel mit dem Heimspiel gegen den norwegischen Meister Elverum HB in die neue Saison in der Champions League. In der Bundesliga sind die «Zebras» dann am nächsten Sonntag (16.05 Uhr/Sky) beim TSV GWD Minden wieder gefordert.

