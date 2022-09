Hamburger Judo-Team baut Siegesserie aus

Hamburg (dpa/lno). Das Hamburger Judo-Team führt die Tabellenspitze in der Nordgruppe der Bundesliga unangefochten an. Am Samstag setzte sich der Mitfavorit auf den Titel gegen den JC 66 Bottrop mit 10:4 durch. Damit blieben die Hanseaten auch am fünften von sieben Kampftagen ohne Punktverlust und haben mindestens Platz zwei sicher. Am 24. September kommt es beim vorletzten Auftritt in der Hauptrunde zum Duell beim Verfolger Sport Union Annen.

© dpa-infocom, dpa:220911-99-715556/2 (dpa)