Staatsoberhaupt Nach Tod der Queen Trauerbeflaggung in Schleswig-Holstein

Kiel (dpa/lno). Nach dem Tod der britischen Königin Elizabeth II. hat Schleswig-Holsteins Innenministerium am Freitag für alle öffentlichen Gebäude Trauerbeflaggung angeordnet. Vor allen Dienstgebäuden der obersten Landesbehörden sollten die Flaggen auf halbmast wehen, teilte das Innenministerium mit. Die Königin war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Balmoral in Schottland gestorben.

