Becker: «Wird in einer engen Liga zum Aufstieg reichen»

Hamburg (dpa/lno). Der ehemalige HSV-Sportchef Ralf Becker sieht die Hamburger in dieser Saison auf direktem Weg zurück in die Fußball-Bundesliga. «Grundsätzlich sieht es sportlich gut aus. Sie haben den besten Kader und die beste Mannschaft der 2. Liga. Man muss aber ruhig weiterarbeiten», sagte der derzeitige Sport-Geschäftsführer von Dynamo Dresden der «Bild» (Freitag). «Ich denke, am Ende wird es in einer engen Liga zum Aufstieg reichen.»

Becker erwartet damit das Ende der Leidenszeit des einstigen Bundesliga-Dinos HSV. «In den vier Jahren gab es immer komplett unterschiedliche Saison-Verläufe. Aber - es war immer eng, es hätte immer klappen können. Wenn man auf Dauer immer so vorne dabei ist wie der HSV, dann ist es eine Frage der Zeit, bis man aufsteigt.»

Der 51 Jahre alte Schwabe war in der ersten Saison nach dem Abstieg in die 2. Liga Sportvorstand des HSV. Zuvor hatte er bei Liga-Konkurrent Holstein Kiel zwei Jahre als Geschäftsführer Sport fungiert. «Es ist fantastisch, was der Verein in den vergangenen Jahren geschafft hat. Obwohl es Führungs- und Trainerwechsel gab, Leistungsträger den Verein verlassen haben und Umbrüche notwendig waren, ist man außerordentlich erfolgreich gewesen. Holstein hat Super-Arbeit geleistet», sagte Becker über die Kieler.

© dpa-infocom, dpa:220909-99-693779/2 (dpa)