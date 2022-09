Schauspielhaus sammelt mehr als 80.000 Euro für Ukraine ein

Hamburg (dpa/lno). Die Zuschauer des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg haben in der vergangenen Spielzeit mehrere Zehntausend Euro für vom Krieg in der Ukraine betroffene Menschen gespendet. Insgesamt seien fast 80.400 Euro zusammengekommen, teilte das Theater am Freitag in Hamburg mit. Zum Start in die neue Spielzeit hätten Ensemble und Theaterleitung nun beschlossen, dass auch weiterhin Spenden gesammelt werden sollen. «Auch angesichts der Tatsache, dass die Auswirkungen des Krieges auf die ukrainische Bevölkerung gegenüber den innenpolitischen Konsequenzen hierzulande zunehmend aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten», hieß es zur weiteren Begründung.

Das Geld werde im Anschluss an die Vorstellung von Ensemblemitgliedern eingesammelt. Es kommt wie auch schon in der vorherigen Saison dem gemeinnützigen Verein Hanseatic Help und dessen Projekten für die Ukraine zugute.

© dpa-infocom, dpa:220909-99-692487/2 (dpa)