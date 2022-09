Mehr als 40.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine im Norden

Kiel (dpa/lno). Die Zahl der Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine hat sich in Schleswig-Holstein auf mehr als 40.000 erhöht. Wie das Landesamt für Zuwanderung und Flüchtlinge am Freitag mitteilte, wurden seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar vom Land, den Kreisen und kreisfreien Städten 39.192 Kriegsflüchtlinge mit ukrainischer Staatsbürgerschaft erfasst. Darüber hinaus ließen sich 1030 Angehörige von Drittstaaten registrieren, die ebenfalls aus der Ukraine vertrieben wurden.

In den Landesunterkünften hielten sich den Angaben zufolge am späten Donnerstagabend 3989 Flüchtlinge auf. Davon waren demnach 1471 Vertriebene aus der Ukraine.

