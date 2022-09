Brennendes Reetdach in Kaltenkirchen

Kaltenkirchen (dpa/lno). Im Dachstuhl eines Reetdachhauses in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) ist aus ungeklärter Ursache in der Nacht zu Freitag ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten dauerten am Morgen noch an, sagte eine Polizeisprecherin. Seit mehr als drei Stunden sei die Feuerwehr bereits im Einsatz - die Brandbekämpfung werde durch Glutnester im Reet erschwert. Das Ausmaß des Schadens sei noch schwierig abzuschätzen, verletzt worden sei jedoch niemand.

