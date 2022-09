Avantgarde-Meister Wilson mit Uraufführung am Thalia Theater

Hamburg. Der US-amerikanische Avantgarde-Regisseur Robert Wilson inszeniert nach über 20 Jahren erneut am Thalia Theater in Hamburg. Am Freitag (20.00 Uhr) bringt der 80-Jährige das Stück «'H' 100 seconds to midnight» am Alstertor zur Uraufführung. Der Buchstabe im Titel verweist auf den Astrophysiker Stephen Hawking, dessen Gedanken zur Kosmologie neben der Poesie der im vergangenen Jahr im Alter von 96 Jahren gestorbenen libanesischen Autorin und Malerin Etel Adnan die Basis der Inszenierung bilden.

Robert Wilson, der auch Lichtdesigner, Bühnenbildner und Architekt ist, hat das Theater seit den 1970er Jahren mit einer innovativen Ästhetik revolutioniert, die auf einer Komposition aus Architektur, Licht, Abstraktion, Bewegung und Musik basiert. «H» ist als Collage aus Ideen und Gedanken über die Zeit und den Kosmos angelegt.

Die Uraufführung von «H» ist eine Zusammenarbeit mit langjährigen Weggefährten, der US-Choreographin Lucinda Childs und dem Komponisten Philip Glass. In den Hauptrollen sind die Thalia-Stars Jens Harzer und Marina Galic zu sehen.

In den 1990er Jahren feierte Robert Wilson in der Ära des Intendanten Jürgen Flimm große Erfolge am Thalia Theater mit Musiktheaterstücken wie «The Black Rider» (1990) zu Texten von William S. Burroughs und Musik von Tom Waits oder «Time Rocker» (1996) mit Musik von Lou Reed.

