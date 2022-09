Kiel-Trainer: «Wir werden alles auf dem Platz lassen»

Kiel (dpa/lno). Holstein Kiel will dem Favoriten Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga erneut ein Bein stellen und seine Erfolgsserie gegen die Hanseaten verlängern. «Freitagabend, Flutlichtspiel, ausverkauftes Haus, der HSV als Gegner - das ist schon ein besonderes Spiel», sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp am Donnerstag. Die Partie am Freitag (18.30 Uhr/Sky) gehe seine Mannschaft «voller Vorfreude an».

Die Kieler haben in der 2. Liga in acht Spielen noch nie gegen den HSV verloren (drei Siege, fünf Unentschieden). «Wir werden alles auf dem Platz lassen, wir werden top motiviert sein», versprach der Coach, der seit einem Jahr die Mannschaft betreut und in der Zeit einen Sieg und ein Remis (1:0, 1:1) gegen die Hamburger holte. Die Kieler liegen in der Tabelle als Siebter drei Punkte hinter dem Zweiten HSV und könnten bei einem Sieg gleichziehen mit dem Aufstiegsfavoriten. «Wir haben eine ordentliche Form», meinte Rapp, dessen Team sich in den ersten sieben Saisonspielen nur eine Niederlage geleistet hat. Konkretes wollte er über seine Taktik nicht verraten, deutete aber an: «Wir haben uns auf jeden Fall was überlegt. Lassen wir uns mal überraschen, wie hoch wir am Freitag verteidigen.»

Rapp nannte als Achillesferse der Hamburger, «dass sie so offensiv spielen. Da ergeben sich natürlich immer Räume im Rücken.» Jeder Trainer sage vorm dem Spiel gegen den HSV, «dass sie im Umschalten anfällig sind, obwohl sie in dieser Saison sehr wenige Gegentore bekommen». Mit nur drei Gegentreffern stellt der HSV die beste Defensive der Liga. Holstein Kiel musste bereits zwölf Gegentore hinnehmen.

© dpa-infocom, dpa:220908-99-677726/3 (dpa)