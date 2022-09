Sänger Rüdiger Wolff schenkt Flensburg seine Kunstsammlung

Flensburg (dpa/lno). Der Sänger, Schauspieler und langjährige Fernsehmoderator Rüdiger Wolff schenkt seine umfangreiche Kunstsammlung seiner Heimatstadt Flensburg. Insgesamt 236 Kunstwerke, zumeist Original- und Druckgrafiken von Künstlern wie Kirchner, Heckel, Beckmann und Nolde sollen in die Sammlung des Museumsbergs Flensburg übergehen. Solange der Schauspieler lebt, bleiben die Bilder in seiner Hamburger Wohnung. «Nach meinem Tod sollen meine Bilder den Bürgerinnen und Bürgern von Flensburg gehören und ihnen so viel Freude bereiten wie mir», sagte Wolff einer Mitteilung der Stadt Flensburg zufolge.

Wolff, ist an der tödlich endenden Nervenlähmung ALS (Amyotrophe Lateralskleroe) erkrankt. Die Diagnose erhielt der 69-Jährige 2014.

Es sei ihm wichtig, dass seine Sammlung, sein Lebenswerk öffentlich zugänglich werde. «Ich habe über 30 Jahre lang gesammelt und lebe mit diesen Bildern. In Flensburg bin ich aufgewachsen, hier hatte ich meine erste Bühnenrolle, meinen ersten Auftritt als Sänger Ich habe über 30 Jahre lang gesammelt und lebe mit diesen Bildern.»

Der Direktor der Städtischen Museen, Michael Fuhr betonte die Qualität der geschenkten Kunstwerke. «Die Grafiken, die Rüdiger Wolff in Jahrzehnten zusammengetragen hat, zeugen von großer Kennerschaft. Vor allem die Werke der Brücke-Künstler wie Erich Heckel, Max Pechstein, Emil Nolde oder Ernst-Ludwig Kirchner ergänzen unsere Expressionisten-Sammlung perfekt.»

Ein besonderer Schatz seien die Radierungen von Max Beckmann, aber auch Arbeiten von anderen großen Künstlern der Klassischen Moderne wie Oskar Kokoschka, Otto Müller oder Lovis Corinth. Die Bilder sind den Angaben zufolge bereits sehr aufwendig gerahmt und ausstellungsbereit.

