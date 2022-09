Drei Bewerber für Landesvorsitz: Habeck beim Parteitag

Ein Duo und ein Solist - für die zwei neu zu vergebenen Posten an der Spitze der Nord-Grünen ist die Bewerber-Lage überschaubar. Zum Parteitag in Neumünster wird ein alter Bekannter erwartet.

Kiel (dpa/lno). Für die Neubesetzung der Doppelspitze bei den Grünen in Schleswig-Holstein liegen gut eine Woche vor der Wahl drei Bewerbungen vor. Ex-Umweltstaatssekretärin Anke Erdmann und die Kommunalpolitikerin Katharina Bartsch aus Wentorf (Kreis Herzogtum Lauenburg) hatten eine gemeinsame Kandidatur eingereicht. Dritter Bewerber ist der Kieler Gazi Freitag. Weitere Kandidaturen seien derzeit nicht bekannt, sagte die scheidende Vorsitzende Anna Tranziska der Deutschen Presse-Agentur.

Sie tritt ebenso wie Steffen Regis nicht wieder an. Beide sind seit 2017 im Amt. Der Landesvorstand der gemeinsam mit der CDU regierenden Grünen wird auf einem zweitägigen Parteitag in Neumünster am Samstag nächster Woche neu gewählt. Dann wird auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck zu einem Grußwort erwartet. Habeck war vor seinem Wechsel nach Berlin Umwelt- und Landwirtschaftsminister in Kiel sowie Landes- und Fraktionsvorsitzender der Grünen.

