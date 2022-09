Opposition bescheinigt Rot-Grün miserable Halbzeitbilanz

Hamburg (dpa/lno). Die Opposition in der Hamburgischen Bürgerschaft hat der rot-grünen Regierungskoalition eine verheerende Halbzeitbilanz ausgestellt. «Wäre dies ein Fußballspiel, würden Sie sicherlich mit mehreren Toren im Rückstand liegen», sagte CDU-Fraktionschef Dennis Thering am Mittwoch in einer Aktuellen Stunde des Parlaments. Allein schon wegen des «Cum-Ex»-Skandals sei die Glaubwürdigkeit von Bürgermeister Peter Tschentscher und seiner SPD nachhaltig beschädigt. «Dieser SPD-Skandal schwebt über ihrer zweiten Amtszeit und das schadet unserer Stadt massiv.» Und auch in der Energie-, Verkehrs- und Wohnungspolitik hat die rot-grüne Koalition aus Sicht der CDU nichts geleistet. SPD und Grüne wiesen die Vorwürfe zurück.

Thering forderte Bürgermeister Tschentscher auf, den Senat neu aufzustellen. «Mit dieser Mannschaftsaufstellung wird das nichts werden mit der zweiten Halbzeit.» Konkret verlangte er einen Wechsel mindestens im Innen-, Justiz- und Umweltressort, die derzeit von Andy Grote (SPD), Anna Gallina (Grüne) und Jens Kerstan (Grüne) geführt werden. «Das ist mehr als notwendig», sagte Thering. Auch die AfD ließ kein gutes Haar an der rot-grünen Koalition. «Von der AfD erhalten Sie ein ungenügend für ihre bisherige Arbeit», sagte der Abgeordnete Krzysztof Walczak in Richtung des Bürgermeisters.

Der Linken-Abgeordnete Norbert Hackbusch verwies auf die von Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) selbst definierten Nachhaltigkeitsindikatoren. Und danach sei die Bilanz des Senats beschämend. Denn statt weniger drohe eher mehr Armut in der Stadt, sei doch der Anteil der armutsgefährdeten Menschen seit 2019 von 17,8 auf 19,8 Prozent im Jahr 2021 gestiegen. Ähnlich sehe es bei der Bildung aus. Hätten 2013 nur 4,5 Prozent der Jugendlichen ihre Schule ohne Abschluss verlassen, seien es im Jahr 2020 schon 6,8 Prozent gewesen. Auch kritisierte Hackbusch, dass Rot-Grün deutlich zu wenig Geld in die Wissenschaft stecke.

Die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels-Frowein betonte: «In zweieinhalb Jahren hätte Rot-Grün viel für Hamburg bewegen können. Leider herrscht aber mehrheitlich Stillstand statt Fortschritt.» Besonders ärgerlich sei für sie jedoch der Umgang des Senats mit der Corona-Pandemie. «Der Tiefpunkt ihrer Bilanz ist für mich und viele Bürger dieser Stadt, wie der Bürgermeister und sein Senat mit der rigidesten Corona-Politik aller Bundesländer die Menschen hier malträtiert hat.»

Die Vorsitzenden der SPD- und Grünen-Fraktion, Dirk Kienscherf und Dominik Lorenzen, sprachen dagegen von einer erfolgreichen Halbzeitbilanz, verwiesen unter anderem auf milliardenschwere Hilfspakete während der Corona-Pandemie, auf neue Schnellbahnprojekte und Fahrradstraßen. Ganz anders die CDU-Opposition, die bei der Bürgerschaftswahl 2020 ein desaströses Wahlergebnis eingefangen habe, über eine miserable Frauenquote verfüge und nun auch noch einen ehemaligen AfD-Vorsitzenden in die Partei aufgenommen habe. «Sie haben genug eigene Baustellen, mit denen sie sich vielleicht mal beschäftigen sollten», sagte Lorenzen.

