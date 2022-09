Schwertransport durchbricht Mittelschutzplanke: A24 gesperrt

Schwarzenbek (dpa/lno). Auf der A24 bei Schwarzenbek/Grande (Kreis Herzogtum Lauenburg) müssen Autofahrer im Berufsverkehr am Mittwoch wegen des Unfalles eines Schwertransporters viel Geduld aufbringen müssen. Der Transporter, der einen 74 Meter langen Flügel einer Windkraftanlage geladen hat, ist am späten Dienstagabend wegen eines technischen Defekts von der Fahrbahn abgekommen und hat die Mittelleitplanke durchbrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Autobahn wurde an der Unfallstelle in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. In Fahrtrichtung Berlin war eine Spur befahrbar. Verletzt wurde niemand.

Aufgrund der umfangreichen Bergungsarbeiten wird die Sperrung bis in den Vormittag andauern. Die Auswirkungen und die Behinderungen des laufenden Berufsverkehres auf den ausgewiesenen Umleitungsstrecken sind nach Angaben der Polizei am Mittwochmorgen erheblich gewesen.

