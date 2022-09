Neue Corona-Impfstoffe von Donnerstag an

Kiel (dpa/lno). Die an die Omikron-Variante angepassten neuen Covid-19-Impfstoffe stehen in Schleswig-Holstein von Donnerstag an zur Verfügung. Die Impfstoffe von Biontech und Moderna seien ausschließlich für Auffrischimpfungen zu nutzen, teilte das Gesundheitsministerium am Dienstag mit. In den 15 Impfstellen des Landes werde es vorerst nur eine geringe Menge der neuen Impfstoffe geben. Der Großteil der Impfungen finde im niedergelassenen Bereich statt.

Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) betonte, dass nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission aber niemand auf einen neuen Impfstoff warten soll, wenn eine Auffrischung ansteht. «Dass jetzt neue Impfstoffe zur Verfügung stehen, ist eine gute Nachricht. Aber auch die bisherigen Impfstoffe schützen gut vor schweren und schwersten Krankheitsverläufen.» Zunächst seien alle Menschen über 60 Jahre, die noch keine Auffrischimpfung oder noch keine zweite Auffrischimpfung erhalten haben, aufgerufen, sich den Impfstoff verabreichen zu lassen.

