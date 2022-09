Plätze fast fertig: Der Davis Cup kann kommen

Ein Techniker legt in der Trainingshalle der Anlage am Rothenbaum einen neuen Boden.

Hamburg (dpa/lno). Eine Woche vor dem ersten Aufschlag des deutschen Davis-Cup-Teams im Tennisstadion am Hamburger Rothenbaum gehen die Vorbereitungen in die finale Phase. Der extra auf der roten Asche verlegte Hartplatz, auf dem Alexander Zverev und seine Mannschaftskameraden antreten werden, sollte noch am Dienstag fertiggestellt werden, bestätigte ein Sprecher des Deutschen Tennis-Bunds auf dpa-Anfrage. Ab Mittwoch sind dann auch die beiden Trainingsplätze bespielbar. Am Rothenbaum finden vom 13. bis 18. September die sogenannten Group Finals statt. In dieser Zwischenrunde trifft das deutsche Team von Teamchef Michael Kohlmann auf Frankreich (14. September), Belgien (16. September) und Australien (18. September). Durch das geschlossene Stadiondach wird eine Hallenatmosphäre bei den Matches herrschen.

