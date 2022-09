Ransford Königsdörffer für Ghanas Nationalteam nominiert

Hamburg (dpa/lno). HSV-Profi Ransford Königsdörffer kann demnächst sein Debüt in der Fußball-Nationalmannschaft Ghanas feiern. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wurde der 20 Jahre alte Stürmer des Hamburger Zweitligisten für die Freundschaftsspiele gegen Brasilien am 23. September und Nicaragua am 27. September nominiert. Ebenfalls im Kader steht Abwehrspieler Stephan Ambrosius, der aktuell an den Karlsruher SC verliehen ist.

Nationaltrainer der westafrikanischen Lands ist Otto Addo, der in seiner aktiven Karriere auch vier Bundesliga-Spiele für den HSV bestritten hat. Ghana ist für die WM im November und Dezember in Katar qualifiziert. In der Gruppe H treffen die «Black Stars» auf Portugal, Uruguay und Südkorea.

© dpa-infocom, dpa:220906-99-650287/2 (dpa)