Baugewerbe im Norden legt kräftig zu

Kiel (dpa/lno). Das Bauhauptgewerbe in Schleswig-Holstein hat im ersten Halbjahr seine Umsätze deutlich auf knapp 1,5 Milliarden Euro gesteigert. Wie das Statistikamt Nord am Dienstag berichtete, bedeutete dies ein Plus zum Vorjahreszeitraum von 24,6 Prozent. Preisbereinigt blieb ein Zuwachs von knapp acht Prozent. Überdurchschnittliche Erhöhungen verbuchten der Wohnungs- und der Straßenbau. Die Statistik erfasst 397 Betriebe mit mindestens 20 Beschäftigten.

Die Auftragseingänge in der Branche stiegen um rund 13 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Preisbereinigt ergab sich allerdings ein Rückgang um gut zwei Prozent.

