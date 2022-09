Energiegipfel zu Versorgung und Entlastungen für Bürger

Kiel (dpa/lno). Über die Sicherung der Energieversorgung sowie Entlastungen für Bürger, Kommunen und Unternehmen von den hohen Kosten spricht am Dienstag (9.00 Uhr) ein sogenannter Energiegipfel in Kiel. Die Landesregierung hat dazu Spitzenvertreter von Kommunen, Wirtschaft und Gewerkschaften eingeladen. Wohnungs- und Landwirtschaft sowie Sozialverbände und Verbraucherschutz sind ebenfalls vertreten, Kirchen, Kultur und Bildung auch. Über die Ergebnisse wollen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und seine Stellvertreterin, Finanzministerin Monika Heinold (Grüne), nach dem Treffen informieren.

Nach der Ankündigung eines weiteren Entlastungspaketes durch die Bundesregierung wird mit Spannung erwartet, inwieweit die schwarz-grüne Koalition in Kiel eigene ergänzende Maßnahmen beschließt. Günther hatte in einer Regierungserklärung in der vergangenen Woche verkündet, das Land helfe da, wo der Bund es nicht tut. Entsprechende Forderungen hatten am Tag vor dem Energiegipfel auch Verbände und Oppositionsfraktionen erhoben.

© dpa-infocom, dpa:220905-99-641839/2 (dpa)