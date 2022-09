Darmstadt-Dieburg Drei Schwerverletzte bei Auffahrunfall in Reinheim

Reinheim (dpa/lhw). Bei einem Auffahrunfall in Reinheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein 22-Jähriger wollte mit seinem Auto am Sonntagnachmittag von der Straße abbiegen, als ihm ein 44-jähriger Fahrer mit einem Transporter auffuhr, wie die Polizei mitteilte. Durch den Aufprall sei das Auto in einen Graben geschoben worden.

Der Fahrer und Beifahrer seien kurzzeitig in dem Wagen eingeklemmt gewesen und schwer verletzt in Krankenhäuser gekommen. Die Beifahrerin im Transporter sei ebenfalls schwer verletzt worden und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

