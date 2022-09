Minister bilanziert erstes Tourismus-Halbjahr 2022

Kiel (dpa/lno). Der Tourismus in Schleswig-Holstein knüpft wieder an das Niveau aus der Zeit vor der Corona-Pandemie an. Eine Bilanz für das erste Halbjahr ziehen am Montag (10.00 Uhr) Minister Claus Ruhe Madsen (parteilos) und die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur, Bettina Bunge. Der Tourismus ist für das nördlichste Bundesland einer der wichtigsten Wirtschaftszweige. Im Juni lag die Zahl der Übernachtungen in Häusern mit mehr als zehn Betten laut Statistikamt Nord mit rund 4,63 Millionen um 6,7 Prozent über der Zahl vom Juni 2019, dem letzten Vor-Corona-Jahr.

