Derby Braunschweig gegen Wolfsburg, Lübeck trifft auf Mainz

Hannover. In der zweiten Runde des DFB-Pokals kommt es im Oktober zum Nachbarschaftsduell zwischen Zweitligist Eintracht Braunschweig und Bundesliga-Club VfL Wolfsburg. Das ergab die Auslosung am Sonntag im deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Hannover 96 hatte mit einem Heimspiel gegen den Champions-League-Teilnehmer Borussia Dortmund ebenfalls Losglück. Regionalligist VfB Lübeck empfängt den Erstligisten FSV Mainz 05. «Mit dem Los können wir sehr gut leben. Damit sind wir sehr zufrieden», sagte der Lübecker Sportvorstand Sebastian Harms im ZDF.

Der Hamburger SV muss dagegen bei Pokal-Verteidiger RB Leipzig antreten. Auch der FC St. Pauli (beim SC Freiburg) und Werder Bremen (beim SC Paderborn) bekamen Auswärtsaufgaben zugelost. Die Spiele der 2. Runde werden am 18. und 19. Oktober ausgetragen.

© dpa-infocom, dpa:220904-99-629811/2 (dpa)