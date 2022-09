Günther: Entlastungspaket des Bundes wichtiger Schritt

Kiel (dpa/lno). Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sieht in dem von der Bundesregierung beschlossenen neuen Entlastungs-Paket einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung. Endlich lägen Vorschläge auf dem Tisch, über die man reden könne, sagte der CDU-Politiker am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe aber auch Gesprächsbedarf. So sei die vereinbarte Energiepreisbremse mehr als vage und an unkalkulierbare Voraussetzungen geknüpft. «Hier hätte ich mir für unsere Bürgerinnen und Bürger einen klaren Vorschlag gewünscht», sagte Günther.

Die Details des Gesamtpakets werde man sich sehr genau ansehen müssen. «Dies gilt insbesondere für die Entlastungen der Mittelschicht», sagte der Regierungschef. Die in Aussicht gestellten 1,5 Milliarden Euro für den ÖPNV reichten nicht aus.

Die Ampel-Koalition in Berlin hatte angesichts steigender Preise ein drittes Unterstützungspaket in Höhe von mehr als 65 Milliarden Euro beschlossen. Rentner sollen als einmalige Energiepreispauschale 300 Euro erhalten, Studenten und Azubis 200 Euro. Für einen Basisverbrauch an Strom soll künftig ein vergünstigter Preis gelten. Geplant ist auch ein neues bundesweit gültiges Nahverkehrsticket. Regelsätze für Bedürftige und das Kindergeld sollen steigen.

© dpa-infocom, dpa:220904-99-628780/2 (dpa)