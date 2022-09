Bootstaufe in Hamburg: Heimspiel für Boris Herrmann

Hamburg. 586 Tage nach dem Zieldurchgang seiner Vendée-Globe-Premiere feiert Hochseeheld Boris Herrmann einen neuen Meilenstein: Am Dienstag taufen der viermalige Weltumsegler und sein Team Malizia ihr neues Boot in Hamburg. Der Stapellauf der Rennyacht vom Typ Imoca hatte am 19. Juli im französischen Lorient stattgefunden. Das Team segelt das Boot Richtung Hamburg, passierte am Sonntag noch die holländische Küste. Die neue «Malizia - Seaexplorer» soll den 41-jährigen Skipper und sein Team in den kommenden drei Jahren zweimal um die Welt tragen.

Vor der offiziellen Taufe legt «Malizia» am Montag auf ihrem Kurs Richtung Hansestadt einen Stopp in Cuxhaven ein. Von dort aus segelt sie am Dienstagmorgen mit großer Begleitbootflotte elbaufwärts nach Hamburg. «Wir freuen uns sehr auf die Taufe, weil Hamburg unser Heimathafen und unser Gravitationszentrum ist», sagte Herrmann vor dem Höhepunkt. Das Ereignis wird vom NDR ab 12.00 Uhr live übertragen und ist auf Großbildleinwänden an den Magellan-Terrassen in der HafenCity zu sehen.

Wenn sich am Dienstag um 12.30 Uhr die Mahatma-Gandhi-Brücke für die 27 Meter hohe Rennyacht öffnet, laufen Boris Herrmann und seine Crew in den Traditionsschiffhafen ein. Die Taufzeremonie mit Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Sport ist für 13.15 Uhr geplant.

Der Besuch in der Heimatstadt ist für Boris Herrmann aber nur eine kleine Stippvisite, denn die erste Bewährungsprobe mit dem Neubau naht: Der Startschuss zur Regattawoche Défi Azimut fällt am 13. September in Lorient. Es folgt mit der Route du Rhum ab 6. November die erste Transatlantik-Regatta, die Herrmann solo bestreiten wird. Mit seinem Team startet er am 15. Januar 2023 in das bekannteste Mannschaftsrennen um die Welt: das Ocean Race. Fernziel ist dann die zweite Vendée-Globe-Teilnahme 2024/25.

