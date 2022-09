HSV-Handballer nach Blauer Karte für ein Spiel gesperrt

Hamburg (dpa/lno). Kapitän Niklas Weller vom Handball-Bundesligisten HSV Hamburg ist von der HBL für ein Spiel gesperrt worden. Das gab der Verein am Freitag bekannt. Weller hatte beim Bundesliga-Auftakt am vergangenen Donnerstag in der Partie gegen die SG Flensburg-Handewitt (30:31) nach einem Foul an Jim Gottfridsson zunächst die Rote und anschließend die Blaue Karte erhalten. Die Blaue Karte zieht einen Eintrag in den Spielbericht und eine Sperre nach sich.

Damit fehlt der 29 Jahre alte Kreisläufer am kommenden Donnerstag beim Auswärtsspiel gegen die MT Melsungen. «Die Bilder zeigen sehr klar, dass es eine unglückliche Aktion war und keine mutwillige Unsportlichkeit von Niklas», sagte HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke. Ein Einspruch ist nicht möglich.

© dpa-infocom, dpa:220902-99-609354/2 (dpa)