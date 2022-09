In Hamburg gibt es bereits mehr als 50 Bewohnerparkgebiete. Die Parkgebühr pro Stunde ist je nach Gebiet unterschiedlich hoch und liegt zwischen 1,50 und 3 Euro pro Stunde, die Höchstparkdauer beträgt zwei oder drei Stunden. Die Zonen werden auch unterschiedlich lang pro Tag bewirtschaftet. Auf Flächen wie etwa dem Großneumarkt müssen Auswärtige von 8 bis 24 Uhr täglich bezahlen, am Wohlers Park von 9 bis 2 Uhr nachts, im Kontorhausviertel dagegen nur werktags von 9 bis 20 Uhr. In einigen Gebieten werden im Automaten auch Tagestickets für 10 Euro angeboten. Besucherparkausweise kosten in der Regel 3 Euro, in vereinzelten Gebieten, beispielsweise in Billstedt und Langenhorn, nur 2,50 Euro.