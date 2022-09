Sattelzug verliert Auflieger mit Gefahrgut: Keine Verletzten

Reinbek (dpa/lno). Ein mit einer ätzenden Flüssigkeit beladener Sattelzug hat auf der Autobahn 24 bei Reinbek im Kreis Stormarn seinen Auflieger verloren. Der Anhänger habe eine Leitplanke durchbrochen und sei an einer Böschung stehen geblieben, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach bisherigen Erkenntnissen habe sich der Auflieger am Donnerstag in einer Kurve an der Anschlussstelle Reinbek von der Zugmaschine gelöst. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, der Behälter mit dem Gefahrgut blieb unbeschädigt. Die Anschlussstelle Reinbek der A24 blieb nach Polizeiangaben für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt.

