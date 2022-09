Ausstellung beleuchtet Beziehung zwischen Lübeck und Afrika

Lübeck (dpa/lno). Im Lübecker Industriemuseum Herrenwyk wird am Freitag eine Ausstellung mit dem Titel «Afrika und Lübeck - eine Spurensuche» eröffnet. Die Schau beleuchte die historischen und die aktuellen Beziehungen Lübecks zu den Ländern, Menschen und Kulturen des afrikanischen Kontinents, teilte die Hansestadt Lübeck am Donnerstag mit. Bei der Schau werde ein zeitlicher Bogen vom kolonialen Sklavenhandel bis zu Lübecks heutiger Rolle als Fair Trade Stadt gespannt, sagte eine Museumssprecherin. Die Schau ist bis zum 29. Januar 2023 zu sehen.

Nach Angaben des Leiters der Lübecker Völkerkundesammlung, Lars Frühsorge, ist die Schau die erste Ausstellung in Lübeck zur Rolle der Stadt im Kolonialismus. Die Ausstellung ist der dritte und letzte Teil eines Afrika-Zyklus mit Werken aus dem Nachlass des Kieler Afrika-Sammlers Bernd Muhlack sowie mit Exponaten und Interviews, die vom heutigen afrikanischen Leben in Lübeck zeugen. Die Stadt hatte die Sammlung mit rund 3500 Kunstwerken Anfang 2021 geschenkt bekommen.

Der Afrika-Zyklus habe deutlich gemacht, wie produktiv die Zusammenarbeit im Museumsverbund sein könne, sagte der Leitende Direktor der Lübecker Museen, Hans Wißkirchen. Von April bis Juli hatte sich bereits eine Ausstellung im St. Annen-Museum mit der religiösen Vielfalt in Afrika befasst. Die erste Ausstellung dieses Zyklus von Januar bis Juli im Museum für Natur und Umwelt war Tieren in afrikanischen Kulturen gewidmet.

Die Exponate der Völkerkundesammlung stellten in allen drei Museen überraschende neue Bezüge zu den Leitthemen der Dauerausstellungen her, sagte Wißkirchen. So werde bei der aktuellen Ausstellung in Herrenwyk die Verbindung von Industriegeschichte und Kolonialismus sehr deutlich.

